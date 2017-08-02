«Татфондбанк» требует со спортивного фонда более 2 млрд рублей

Казань, , 06:31 — REGNUM

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» требует взыскать с НО «Фонд содействия развитию физической культуры» из Казани 2 095 310 000 рублей задолженности. Иск подан в Арбитражный суд Татарии 26 июля, а рассмотрение дела назначено на 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

В качестве третьего лица без самостоятельных требований в дело привлечено ЗАО «ТФБ «Актив». Исходя из определения суда, речь идёт о займе, предоставленном банком фонду.

Согласно ЕГРЮЛ, НО «Фонд содействия развитию физической культуры» создан 10 апреля 2006 года. Его учредитель — ООО «Инвестнефтехим». Последний в свою очередь учреждён ОАО «Связьинвестнефтехим» с долей 99,99% и ООО «Дом печати на Баумана». Единственным учредителем ОАО «Связьинвестнефтехим» является министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Из публикаций казанских СМИ известно, что Фонд осуществлял поддержку различных спортивных клубов региона, среди которых — футбольный «Рубин» и баскетбольный УНИКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Сейчас банк активно судится за отмену переводов средств и сделок, заключённых в период, когда стало известно о финансовых проблемах.

Экс-глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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