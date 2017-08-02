АЛРОСА заработает на мастерстве русских огранщиков 10 млн долларов

Якутск, , 04:49 — REGNUM Уникальная коллекция бриллиантов собственной огранки, получившая название «Династия», будет продана АЛРОСА в ноябре 2017 года. Она состоит из пяти искусно огранённых драгоценных камней, которые удалось создать из алмаза «Романовы», весившего 179 карат и добытого на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алмазодобывающей компании.

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Главный бриллиант коллекции называется «Романовы» и имеет вес в 51,38 карата, остальные получили имена в честь династий, сыгравших важную роль в развитии русского ювелирного дела, а именно Шереметьевых, Орловых, Воронцовых и Юсуповых. Их вес варьируется от 16,67 до 1,39 карат.

По утверждению руководства АЛРОСА, у этих бриллиантов, выставленных на аукцион, очень высокое качество огранки. Так, получивший название в честь династии Романовых драгоценный камень не имеет аналогов в истории России и является самым чистым и дорогим бриллиантом, когда-либо ограненным в стране, заверили в алмазодобывающей компании. Огранкой алмаза занимались «Бриллианты АЛРОСА».

«Это действительно уникальная коллекция, — считает президент АЛРОСА Сергей Иванов. — Все пять бриллиантов были изготовлены из одного алмаза, что само по себе редкость. На создание коллекции ушло полтора года. Но результат того стоил: мы получили удивительные по качеству бриллианты. А главный из них, бриллиант «Династия», стал самым чистым из крупных бриллиантов, ограненным за всю историю ювелирного дела в нашей стране. Вся коллекция прошла сертификацию в Геммологическом институте Америки (GIA) и получила подтверждение своих уникальных характеристик. Цвет D и качество VVS1 встречаются менее чем у 1% бриллиантов в мире. А такие характеристики у бриллиантов, полученных из одного алмаза — исключительный случай. Можно смело сказать, что это вершина мастерства русских огранщиков».

Директор компании «Бриллианты АЛРОСА» Павел Винихин заявил, что с создания серии «Династия» начинается новый этап в развитии гранильного филиала базирующейся в Якутии российской алмазодобывающей компании. Теперь АЛРОСА намерена активно развивать огранку особо крупных и цветных алмазов.

«Мы умеем это делать на самом высоком уровне. Много работаем над техникой, сочетаем современные технологии с секретами мастеров-ювелиров русского императорского двора. И рассчитываем, что возрождение их традиций будет достойным вкладом в дело продвижения бренда российских ювелирных камней на мировом рынке», — отметил Павел Винихин.

По информации «Российской газеты», стартовая цена коллекции составит 10 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», на кимберлитовой трубке которой был добыт алмаз «Романовы», стали причиной скандала между депутатами и руководством Якутии. Общественность и глава Нюрбинского района Борис Попов негативно восприняли намерение главы республики Егора Борисова передать этот пакет ценных бумаг в частные руки. Отвечая на нападки, он аргументировал своё намерение тем, что в «АЛРОСА-Нюрба» ни одного карата алмазов не добыли и просто владеют лицензиями, которых могут лишится в любой момент.

«Намеренно или случайно в высказываниях Егора Борисова намешана и правда, и откровенное передёргивание фактов. Действительно, что в АЛРОСА-Нюрба работает несколько десятков человек, а добычу алмазов по договору с ней ведёт Нюрбинский ГОК. То есть говорить о том, что АЛРОСА-Нюрба не добывает алмазы, это неправомочно», — комментировал тогда кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

Напомним, АЛРОСА добывает более 29% всех алмазов в мире. Доказанные и вероятные запасы компании превышают 650 млн карат, этого достаточно, чтобы поддерживать добычу на текущем уровне в течение 17 лет.