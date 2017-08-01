Шувалов надеется на ограничение роста налогов

Сарапул, Удмуртия, , 21:54 — REGNUM Первый вице-премьер Игорь Шувалов надеется, что налоговая нагрузка на предприятия малого и среднего бизнеса не увеличится в течение ближайших шести лет. Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Удмуртию на сессии «Моногорода — точка кипения» в Сарапуле.

«Конечно, важно обеспечить и неповышение налогов и вообще стабильность налоговой и другой фискальной нагрузки, — заявил премьер. — Дискуссия по налогам пройдет, парламент примет решение. Надеемся, что следующий цикл — шесть лет — тоже будут стабильные и будут льготные условия работы малого и среднего бизнеса».

Что касается моногородов и их устройства, Шувалов считает, что неверно применять единый подход, а необходимо искать индивидуальные пути развития. Также премьер отметил, что есть моногорода, где можно ввести обязательства для бизнеса по проведению дополнительной работы, в остальных случаях бизнес требует значительной поддержки.

Напомним, в апреле 2017 года Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что правительство Росси настаивает на сохранении моратория на повышение налогов для бизнеса. Одновременно правительство готовит предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Минэкономразвития РФ одобрило заявку одного из трех моногородов Удмуртии — Сарапула — на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Готовятся заявки по созданию ТОСЭР в Воткинске и Глазове. По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, Сарапул вошел в десятку лучших моногородов России.

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