Власти нашли выход из скандала с покупкой старых автобусов для Новгорода

Великий Новгород, , 21:49 — REGNUM Новгородские власти проверили сделку ОАО «Автобусный парк» по приобретению автобусов 2004 и 2007 годов выпуска для Великого Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона сегодня, 1 августа, решено изменить условия поставки автобусов.

Ранее предполагалось, что автобусы будут предоставлены в аренду с последующим выкупом. Теперь от покупки отказались. Власти уверяют, что автобусы могут использоваться на городских маршрутах, но временно.

«Автобусы находятся в надлежащем техническом состоянии для выполнения рейсов. Это позволяет «Автобусному парку» выпустить их на линии и обеспечить доступность транспортного обслуживания для жителей Великого Новгорода. Что важно: автобусы будут работать только на условиях аренды и до тех пор, пока мы не примем решение о новой схеме транспортного обеспечения региона», — заявил заместитель губернатора Александр Дронов.

Кроме того, принято решение об обязательном согласовании «Автобусным парком» всех сделок вне зависимости от их стоимости с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

Ранее отмечалось, что решение о приобретении подержанных автобусов было принято руководством «Автобусного парка» без согласования с советом директоров.

По данным пресс-службе ОАО «Автобусный парк», девять автобусов марки «ЛИАЗ» 2004 и 2007 года выпуска предприятие приобрело 24 и 28 июля. Ранее эти дизельные автобусы большой и особо большой вместимости эксплуатировались в транспортных предприятиях Санкт-Петербурга и, по данным СМИ, перестали выходить на линии как выработавшие свой ресурс. В начале августа 2017 года планировалось вывести их на улицы Великого Новгорода — причём, на самые востребованные городские маршруты вместо выработавших свой ресурс «Икарусов» и «Мерседесов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, областное предприятие новгородский «Автобусный парк», обслуживавшее 60% городских маршрутов, в октябре 2016 года лишилось 92 автобусов из-за долгов по аренде компании «Питеравто», спровоцировав в Великом Новгороде кризис с автобусными перевозками пассажиров. Для решения проблемы ряд маршрутов были переданы другим перевозчикам, а на остальные выведены старые машины, в том числе раритетные «Икарусы».