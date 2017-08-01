Правительство Севастополя и судоремонтный завод помирила дочь Пескова?

Севастополь, , 21:02 — REGNUM Судоремонтный завод «Южный Севастополь» и городское правительство подпишут мировое соглашение после долгих судебных тяжб. Решением суда предприятие должно было выплатить городу 32 млн рублей за аренду госсобственности. В судьбе завода приняла участие дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, которая посетила Севастополь в составе группы содействия предпринимательству АВАНТИ. Об этом говорилось 1 августа на собрании трудового коллектива и представителей правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ожидается, что в ближайшую неделю стороны обменяются предложениями по сути мирового соглашения, после этого пройдет инвентаризация, будет уточнена сумма задолженности. Также будет пересмотрено дополнительное соглашение по договору аренды имущества.

Проблемы на «Южном Севастополе» возникли после двух проигранных правительству города судов. Правительство фактически разорвало договор аренды плавучего дока, причала и кранов за неуплату арендной платы на сумму 32 млн рублей.

Директор предприятия Евгений Грицанов пояснил, что завод настаивает на том, чтобы стоимость аренды, которую истребовал суд, должна быть меньше — около 20 млн рублей за весь период аренды.

Как сообщил директор департамента экономики Севастополя Элимдар Ахтемов, правительство предложило подписать мировое соглашение, поскольку завод загружен заказами, на нем трудится 160 человек и не в интересах города «закрывать работающий завод».

Ситуацией вокруг судостроительного предприятия заинтересовалась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России АВАНТИ, в которой Елизавета Пескова работает советником президента по молодежному предпринимательству.

«Месяц назад я придумала конкурс проектов. Я опубликовала пост в инстаграме о конкурсе, из 80 проектов в итоге отобрали 25. Первым мы решили заняться севастопольским заводом», — сказала Пескова.

Он пояснила, что после письма от «Южного Севастополя» она вникла в существующую проблему между предприятием и властями Севастополя, но не считает, что ее деятельность повлияла на итог переговоров о подписании мирового соглашения.

«Я ознакомилась с проблемой завода неделю назад, и считаю что здесь очень много совпадений, — добавила она. — Бывает, что очень проблематично достучаться до властей, и я рада, что благодаря пристальному вниманию СМИ и социальным сетям я могу помочь. Для меня все это ново, безумно интересно».

Добавим, что одним из владельцев завода является бизнесмен и бывший замминистра транспорта РФ Александр Анненков. Его предприятие «Севастопольские транспортные системы» владело двумя грузопассажирскими паромами и прекратило паромное сообщение внутри Севастопольской бухты в сентябре прошлого года.

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Компания-владелец фактически шантажировала власти города остановкой перевозок в случае, если правительство не выкупит паромы за 60 млн рублей. В итоге правительство вынуждено было выкупить паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин» по выставленной стоимости, чтобы сохранить перевозки в летний период.

Примечательно, что представители правительства Севастополя и судоремонтного завода в один голос опровергли предположение о влиянии дочери пресс-секретаря президента на решение о мировом соглашении. Они говорят, что между двумя событиями нет связи, называют это стечением обстоятельств и простым совпадением.