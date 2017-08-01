Федеральные субсидии достигли больше половины доходов псковского бюджета

Псков, , 20:57 — REGNUM Доходы бюджета Псковской области на 2017 год, по данным на 1 июля, исполнены в сумме 11 млрд 487 млн рублей, что составляет 45% к годовым назначениям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 1 августа, на заседании администрации заявила заместитель губернатора — начальник финансового управления Татьяна Баринова.

По её словам, налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 7 млрд 134 млн рублей. Основные поступления в областной бюджет составляют подоходный налог, налог на имущество, акцизы и налог на прибыль.

С начала года в бюджет региона поступило более 6,2 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Средства были направлены на окончание строительства перинатального центра, развитие сельского хозяйства и другие сферы.

Расходы бюджета Псковской области, по состоянию на 1 июля, исполнены в сумме 12 млрд 381 млн рублей — 43% к годовым назначениям. 60% расходов областного бюджета — более 7 млрд рублей — приходится на социальную сферу.

Дефицит областного бюджета по итогам первого полугодия составил 893 млн рублей. Просроченной задолженности по долговым обязательствам область не имеет.

Объём государственного долга региона составляет 15,5 млрд рублей — это, по словам Бариновой, в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

«Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда нет, все первоочередные расходы выполняются», — заявила вице-губернатор.

Напомним, бюджет Псковской области на 2017 год был принят с дефицитом в 2,189 млрд рублей, при этом регион рассчитывал в течение года на дополнительное федеральное финансирование в объёме около 5 млрд рублей.

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