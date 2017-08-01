«В низких ценах на нефть виноваты США и Китай»

Мадрид, , 20:25 — REGNUM Банк Испании опубликовал 1 августа 2017 г. доклад «Последние изменения и перспективы нефтяного рынка» (Evolución reciente y perspectivas del mercado de petróleo). Составители документа приходят к выводу, что в «падении цен на черное золото, начавшихся в 2014 году виноват рост добычи нефти в США и снижение потребности в энергоносителях в развивающихся странах и в первую очередь, в Китае».

«ОПЕК и государства, сотрудничающие с международной организацией нефтедобывающих стран, на чью долю приходится до 50% ежедневного объема выкачиваемого из недр Земли углеводородного сырья, не в состоянии «рулить» рынком, — считает руководитель бригады аналитиков Даниэль Сантабарбара. — Решение о сокращении ежедневного производства нефти на 1,8 миллиона баррелей (1,9% от общемировой добычи) не сыграло на этот раз столь заметной роли, как это было в предыдущих двух критических ситуациях (азиатского кризиса 1998−1999 годов и мирового финансового 2008−2009 гг.). Тогда действительно все решалось ОПЕК. Теперь же, несмотря на все усилия Эр-Рияда и его союзников, цена бочки продолжает держаться ниже уровня $50. Последнее решение на саммите в Санкт-Петербурге опять-таки не стимулировало рост стоимости черного золота».

За период с 2008 года Саудовская Аравия увеличила свою ежедневную добычу всего на 10% (с 9,1 млн до 10 млн баррелей). В то же самое время рост производства этого продукта компаниями США составил 80% (с 5,1 млн до 9,4 млн).

На этом фоне попытки саудитов влиять на цены не выглядят серьезными, отмечают эксперты. Прорыв США в сфере технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта позволил американцам снизить затраты на добычу продукта и разрешил доступ к бо́льшим объемам газа и нефти, сосредоточенным в природных резервуарах. Это дает возможность США не обращать внимания на договоренности конкурентов и наращивать добычу, имея поле для ценового маневра более широкое, благодаря меньшей себестоимости процесса».

Данных, подтверждающих «снижение потребности Азии и, в особенности, Китая в углеводородных энергоносителях», о котором было заявлено выше, испанское аналитическое издание El Economista, публикующее выдержки из доклада Банка Испании, не приводит без объяснения причин.