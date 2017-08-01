Одобрен проект развития южной части порта Усть-Луга в Ленинградской области

Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM Порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области вышел на второе место в России по перевалке грузов после порта Новороссийска. В 2017 году объёмы перегрузки в Усть-Луге продолжают увеличиваться: порт уже отгрузил на 13,5% грузов больше, чем за тот же период 2016 года. Такие цифры назвал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе областного правительства.

«Портовые мощности Ленинградской области неуклонно растут. Получив дополнительные преимущества, связанные со снижением курса национальной валюты, портовики наращивают объёмы перевалки грузов», — объяснил глава Ленобласти.

Александр Дрозденко сообщил, что в настоящее время Главгосэкспертизой одобрен проект развития южной части порта Усть-Луга, предполагающий формирование причалов перегрузочного комплекса «Юг-2» и комплекса по перегрузке лесоматериалов.

Кроме того, порт прирастёт современной индустриальной зоной площадью более 4 тысяч га. Здесь появятся такие промышленные предприятия как Балтийский СПГ, Балтийский карбамидный завод и другие.

В топ-5 крупнейших перегрузочных терминалов входит еще один порт Ленобласти — Приморск. В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году правительство Ленинградской области заключило соглашение о развитии порта с группой «Сумма». Проект предполагает инвестирование порядка 20 млрд рублей в строительство новых терминалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, прогнозируется, что в период до 2020 года прирост грузооборота морских портов России на Балтике составит порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Министр транспорта России Максим Соколов 31 июля сообщил, что по итогам 2016 года шесть морских портов Петербурга и Ленобласти переработали порядка 225 млн тонн грузов. Прирост грузооборота в морских портах двух регионов составил 3,2% относительно уровня 2015 года.

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