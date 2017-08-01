Сотрудникам Банка Англии хочется дополнительных денег

Лондон, , 19:13 — REGNUM Работники Банка Англии впервые за последние пять десятилетий объявили забастовку, сообщает 1 августа информационное агентство Reuters.

По информации агентства, полтора десятка забастовщиков вышли 1 августа к зданию банка в Лондоне с требованиями повысить заработную плату.

Агентство уточняет, что на данный момент средняя зарплата работников банка составляет £20 тыс. или $26,4 тыс в год. В свою очередь, представители руководства банка изъявили готовность к ведению переговоров с бастующими и обсуждению поставленных ими вопросов.

Напомним, Банк Англии выполняет функции центрального банка Великобритании. В числе сотрудников банка числятся 3,6 тыс. человек. Исходя из этого уточняется, что в забастовке приняли участие не более 2% сотрудников и эта акция не сможет сказаться на эффективности работы Банка Англии.

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