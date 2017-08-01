В Удмуртии при дорожающих услугах отмечена дефляция

Ижевск, , 18:37 — REGNUM В Удмуртии по итогам июля зафиксирована дефляция в размере 0,19%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 1,72%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

В течение месяца наиболее значительно снизились цены на продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 0,91%, алкогольные напитки подешевели на 0,43%. Цены на бытовые услуги снизились на 0,04%, стоимость продовольственных товаров не изменилась. А вот все остальные виды услуг подорожали на 0,41% за июль.

С начала года максимальный темп роста цен наблюдается в группе алкогольных напитков, он составил 4,23%. Продовольственные товары без учета алкогольных напитков подорожали на 1,93%, цены на непродовольственные товары выросли на 1,59%, услуги подорожали на 1,1%, а бытовые услуги — на 0,29%.

В течение года показатель инфляции в Удмуртии достиг 3,68%. За этот период максимально выросли цены на алкогольные напитки — на 4,94%, продовольственные товары без учета алкоголя подорожали на 4,15%, непродовольственные товары — на 4,14%. Рост цен на бытовые услуги составил 3,47%, остальные виды услуг подорожали на 2,01%.

Напомним, дефляция в размере 0,25% наблюдалась на территории Удмуртии по итогам февраля 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, личная инфляция жителя России остается примерно втрое выше «чистой» официальной цифры. Это около 10−12% в год, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

С ценами в стране творится что-то очень странное. Официальная инфляция, по данным Росстата, отступает и находится совсем близко к целям ЦБ на уровне 4%. Однако рядовые россияне этого праздника жизни как будто не замечают, потому что розничные продажи прирастают слишком медленными темпами на подобном фоне.

Дело по-прежнему в низких реальных располагаемых доходах. За январь — июнь 2017 года показатель в России упал на 1,4%. Рост зарплат — по крайней мере, об этом тоже говорит Росстат, — и низкая инфляция должны были бы стимулировать потребителя к покупкам. Но этого не происходит, потому что фактические доходы такие же низкие, как и раньше.