Доходы граждан РФ в декабре могут вернуться на уровень 2014 года

Москва, , 19:10 — REGNUM Реальные доходы граждан РФ падают, потому что рост экономики страны не достигает нужного уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил член экспертно-консультационного совета при Росимуществе Алексей Михеев.

Реальные доходы граждан РФ с 2014 года упали почти на 19,2%, следует из данных мониторинга НИУ ВШЭ от 1 августа. Согласно исследованию, май 2017 года стал тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов жителей страны.

«Экономика восстанавливается, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы», — констатировал Михеев.

По его словам, многие компании в последнее время были вынуждены сократить фонд заработной платы.

«Под сокращение попали люди, которые работали на аутсорсинге, компании стали больше работ выполнять сами, и это сказалось на доходах», — объясняет Михеев.

В то же время, по его словам, крупные города оказались в более привилегированном положении.

«Заметна тенденция по более быстрому восстановлению уровня жизни в городах миллионниках и промышленных центрах, тогда как провинция оказалось в более сложном положении», — отметил Михеев.

Между тем к концу 2017 года доходы граждан все же могут вернуться на уровень трехлетней давности, считает он.

«Отставание может быть преодолено за счёт развития сектора высоких технологий и восстановления цен на нефть, если, конечно, не произойдёт каких-то потрясений на фоне обострения между США и Россией», — заявил Михеев.