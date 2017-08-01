Шесть тамбовских НКО получили президентские гранты

Тамбов, , 17:59 — REGNUM Тамбовские некоммерческие организации вошли в число победителей конкурса президентских грантов, направленных на развитие гражданского общества. Шесть НКО из региона получат около 8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Подведены итоги первого конкурса среди некоммерческих организаций на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Всего в перечне победителей 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны. Общая сумма грантов составляет 2,25 млрд рублей. Координационный комитет по проведению конкурса привлек для оценки представленных проектов 460 независимых экспертов.

В число победителей вошли шесть тамбовских НКО. Общая сумма их грантов составляет 7,865 млн рублей. Самый крупный грант — у тамбовского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» — около 3 млн рублей. На сохранение исторической памяти направлены также проекты Тамбовского библиотечного общества (2,1 млн рублей) и организации экспертно-информационных услуг «Экосфера» (228 тысяч рублей).

Союз пенсионеров России по Тамбовской области будет реализовывать на грантовые средства (1,4 млн рублей) мероприятия по социальной поддержке, защите и обслуживанию граждан. Аналогичная тема гранта у регионального отделения общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников», которому выделено более 708 тысяч рублей. Программа «Здоровая нация» автономной некоммерческой организации будет профинансирована за счет гранта на 450 тысяч рублей.

Гранты являются одним из способов поддержки некоммерческих организаций в направлении развития гражданского общества. Президент России Владимир Путин считает, что некоммерческим структурам можно передать ряд социальных функций.

Отметим, в Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина НКО были привлечены в сферу социального обслуживания. В 2016 году процент негосударственных поставщиков социальных услуг из общего числа увеличился на 2,4% и достиг показателя — 16,3%. Это один из лучших результатов включения НКО в реестр на федеральном уровне. Впервые НКО получили субсидию из областного бюджета на оказание социальных услуг населению в отделении Покрово-Марфино.