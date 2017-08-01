«Казмунайгаз» завершил убыточную сделку по продаже румынских активов Китаю

Астана, , 18:14 — REGNUM АО НК «КазМунайгаз» (КМГ) завершил сделку с китайской China Energy Company Limited — продажа 51% акций компании одобрена румынскими властями.

Напомним, в декабре 2016 года была заключена сделка между КМГ и CEFC о приобретении последней 51% доли акций в Группе KMGI, владеющей и осуществляющей операции по переработке, трейдингу и реализации нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций Rompetrol в Румынии, Болгарии, Молдавии, Грузии, а также через своих партнеров в Черноморском регионе. Для завершения сделки нужно было согласование с властями Румынии, в частности, с Высшим Советом национальной безопасности и Антимонопольным комитетом.

В соответствии с соглашением между «КМГ» и CEFC, китайская компания берет на себя ряд обязательств, в том числе осуществление инвестиций в разработку новых проектов в Румынии, Европейском Союзе и странах «Нового шёлкового пути» из Китая в Европу. В то же время, «КМГ» продолжит поставку нефти дочерней компании KMGI, для обеспечения поддержки и расширения своих основных операций в Европе.

В румынской прессе появились материалы относительно стоимости проданных активов, которые были переведены и опубликованы в Казахстане:

«Согласно данным из румынских источников, в августе 2007 года «КазМунайГаз» приобрел 75% акций группы Rompetrol, выложив за них 2,70 миллиарда евро ($3,67 миллиарда). В апреле 2016 года он продал 51% ее акций китайской компании CEFC за $680 миллионов, то есть продешевил почти в 4 раза»

Надо отметить, что сумма сделки в 2007 году была коммерческой тайной и не разглашалась. Позже, в 2011 году, казахстанская оппозиция поднимала вопрос стоимости покупки и оправданности данных вложений, что заставило менеджеров The Rompetrol Group дать отдельную пресс-конференцию с пояснениями своей позиции.

Напомним также, что KMG International N.V. — это дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз». Ранее называлась The Rompetrol Group N.V. — название было изменено после покупки 75% акций в 2007 году и остальных 25% акций в 2009 году, когда сделка была завершена. Rompetrol — это основной бренд компании KMG International, используемый для нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей и торговой деятельности на территории Румынии, Молдавии, Болгарии и Грузии.

Компания KMG International со штаб-квартирой в Нидерландах является международной нефтяной компанией, осуществляющей свою экономическую деятельность на 11 основных рынках по всей Европе и Центральной Азии. В KMG International работают более 7000 сотрудников по всему миру, в том числе до 5000 сотрудников на внутреннем румынском рынке. Основным предметом деятельности группы является нефтепереработка, маркетинг и торговля и в дополнение к этому разведка и добыча нефти, а также предоставление других услуг в области нефтяной промышленности, таких как бурение скважин, услуги по проектированию, закупкам, строительству и управлению (EPCM) и транспортные услуги. Компания KMG International владеет крупнейшим и современнейшим нефтеперерабатывающим предприятием, расположенным в Румынии, в Черноморском регионе — НПЗ Petromidia в г. Нэводарь, мощность переработки которого составляет более 5 миллионов тонн в год.

Компания владеет еще одним нефтеперерабатывающим заводом — НПЗ Vega, расположенным в уезде Прахова, недалеко от города Плойешть. Компания является производителем и поставщиком специальной продукции и единственным производителем экстракционной нафты в Центральной и Восточной Европе. Благодаря 110-летнему опыту в области переработки сырой нефти НПЗ Vega превратился из классического нефтеперерабатывающего предприятия в производителя специальных видов продукции и решений, а именно: экологические сольвенты, топливо для отопительных целей, битум специального назначения и т.д.

Оба НПЗ покрывают более 40% текущих мощностей нефтепереработки Румынии, являясь крупнейшим внутренним отраслевыми объектами и НПЗ Petromidia — единственным нефтеперерабатывающим заводом, расположенным на побережье Черного моря, снабжение которого осуществляется напрямую через морской терминал «Мидия» (Midia Marine Terminal), расположенный неподалеку от берега.

Напомним также, что China Energy Company Limited частная китайская компания, основанная в 2002 году, занимается бизнесом в сфере энергетики и финансовых услуг. Она инвестирует как в добычу, так и в переработку нефти на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Африке. Компания создает логистические цепочки, заграничные хранилища и терминалы перевалки. Он также инвестирует в ценные бумаги, трасты, фьючерсы, банковские операции, операции с финансовыми активами, лизинг, факторинг, управление прямым риском и онлайн-страхование. У компании есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Роснефтью».

У компании — семь дочерних организаций, общая численность персонала 30 тысяч сотрудников. Имеет штаб-квартиры в Шанхае и в Чехии, последнюю для ведения международных операций. Ее годовой доход составил в 2015 году 263 миллиарда юаней (2,63 триллиона рублей). Входит в рейтинг Fortune Global 500.

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