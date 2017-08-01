«Цифровизация экономики РФ: приступить нельзя откладывать»

Москва, , 17:25 — REGNUM Скоро в России приступят к реализации трехлетнего план развития цифровой экономики. План рассчитан на период до 2024 года и откладывать его нельзя, тем более что бизнес не может ждать — он сам прокладывает дорогу в этом направлении, если это выгодно ему и клиенту, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр Odgers Berndtson Роман Тышковский.

«В настоящее время объем цифровой экономики РФ составляет примерно 2,1% ВВП, в то время как от ее цифровизации самые разные отрасли экономики в целом и бизнеса в частности смогут ощутить революционные преимущества. Самыми первыми и самыми очевидными бенефициарами станет бизнес в сегменте b2c: ритейл, банки и т.д. Здесь уже давно происходит цифровая трансформация, так как значительно возросли требования к скорости услуг», — сказал он.

«В США переход на удаленное предоставление услуг давно стало заметным трендом — банки сократили на 10−15% количество ритейловых офисов. Альтернативой ритейлу становятся мобильные приложения: количество их пользователей существенно увеличивается. Такая тенденция распространяется и на покупки, и на походы в банк, и на поездки на такси. На второй волне можно будет увидеть куда более сложную и не менее интересную трансформацию, которая будет привязана к индустрие business-to-business: здесь трансформации внедряются чуть медленней, но при этом они обладают большим влиянием на сейчас даже невидимые для нас процессы», — пояснил эксперт.

«Если гигантская промышленная компания перестроит свою систему логистики, систему продаж и систему управлениями офисами, то эти ее действия не останутся незаметными для рынка: с одной стороны, это отразится на стоимости товаров и услуг, с другой стороны — и на внутренних работниках компании, которые в какой-то момент могут стать ненужными. Это обратная сторона той самой трансформации, о которой идет сейчас речь», — считает Тышковский.

Поэтому, по его мнению, «наибольший эффект можно ожидать в отраслях со средней степенью автоматизации, потому что, с одной стороны, в таких компаниях уже есть база для внедрения новых технологий и процессов и не будет мощного сопротивления внутри рабочего коллектива, а с другой стороны, у них также есть большой диапазон для изменений. Вряд ли будут наблюдаться форматы просоветских предприятий со старыми, консервативными менеджерами, не готовыми двигаться вперед».

«Самая большая сложность, с которой уже сталкиваются компании сегодня — это не вопрос «что делать?», но вопрос «кто будет делать?». Какие люди должны выполнять те или иные задачи, какими компетенциями и навыками они должны обладать к текущему моменту. Должны ли это быть люди «внешние» или «внутренние», должны ли они понимать твой бизнес сейчас или необходим их свежий взгляд для нахождения новых точек развития и сегментов, направлений для трансформации? Этот глобальный вопрос можно разбить на два — какие экспертные навыки, компетенции и идеи нужно привлечь снаружи и которых нет внутри? Какие навыки и люди должны иметься внутри компании, кто будет находиться во главе, кто поможет сделать инвестиции приносящими реальную пользу? Совмещение двух ответов «что делаем?» и «кто делает?» приведет компанию к реальному успеху, сосредоточение же только на одной стороне вопроса может грозить компании крахом и безрезультатными инвестициями. Совет директоров или специальная команда всегда должны иметь это в виду, приступая к трансформации бизнеса», — высказал свое мнение эксперт.

«Плюсы очень глубокие и полностью поменяют бизнес. Внедрение системы block-chain, которое сейчас активно обсуждается при небольшом количестве примеров, приведет к повышению уровня доверия, что в свою очередь приводит к существенному сокращению транзакционных издержек на юридические услуги, проверки, бухгалтерию, жалобы и прочее. Появление новых технологий, связанных с логистикой, анализом больших данных, поведением групп пользователей, может привести к более четкому позиционированию продукта, его рекламы, что сокращает стоимость одного контакта во всех отраслях. И таких направлений в трансформации может быть очень много: например, HR как функция будет подвергнута серьезной цифровой трансформации на многих этапах: от момента сбора резюме до непосредственного отбора кандидатов. Изменения всех этих вещей можно будет увидеть непосредственно в ближайшие пять-десять лет», — предположил Тышковский.

«Пока сложно говорить о масштабах инвестиций, так как мы стоим перед очередным витком индустриализации. Лишь постфактум экономисты и историки смогут оценить и количество вложений, и их целесообразность. Думаю, главным результатом трехлетнего периода цифровизации станет нормализация процесса, связанного с трансформацией, эта тема перестанет быть «модной», станет неким нормальным и необходимым процессом», — резюмировал эксперт.

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