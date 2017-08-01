«Нефть неустойчива»

Москва, , 17:01 — REGNUM Цены на нефть 1 августа демонстрируют остановку повышательной динамики на волне окончания недельного ралли, которое изрядно затянулось, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Теперь, по его мнению, «котировкам нефти для продолжения ралли необходимы значительные снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Но будет ли этот процесс продолжаться пока сказать сложно».

«С технической точки зрения цены на нефть сильно перекуплены, что может стать толчком для начала коррекции, если действительно в Штатах возобновится рост запасов нефти. А это может произойти на волне начала периода сокращения объемов переработки сырой нефти нефтеперегонными заводами в США из-за начала периода технической профилактики», — пояснил Костенко.

«В целом ожидается, что котировки нефти в краткосрочной перспективе будут оставаться возле своих максимальных значений, но вряд ли будут устойчиво расти», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 1 августа нефть подорожала на рисках расширения американских санкций против Венесуэлы. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,15% — до $52,80 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,2%, до $50,27.

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