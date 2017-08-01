Казахстан даст Киргизии 2,46 млрд рублей на адаптацию к требованиям ЕАЭС

Бишкек, , 16:45 — REGNUM Бишкек и Астана согласовали смету первого этапа соглашения о предоставлении $100 млн (6 млрд рублей) на адаптацию Киргизии к требованиям Евразийского экономического союза. Об этом заявил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков, выступая на пресс-конференции.

Отмечается, что первоначально киргизстанское правительство получит $41 млн (2,46 млрд рублей). Деньги будут потрачены на сферу сельского хозяйства и на оснащение лабораторий, а также на оказание помощи Агентству противопожарной службы, Департаменту лекарственного обеспечения и медтехники, Департаменту санитарно-эпидемиологического надзора, Таможенной службе и Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Также высокопоставленный киргизстанский чиновник рассказал о том, как Киргизия готовится к вступлению в силу новых техрегламентов ЕАЭС.

По его словам, уже завершена работа по адаптации национального законодательства по 92 из 97 отсылочных норм. Также Сазбаков отметил, что в республике действуют 33 лаборатории, имеющие право предоставлять сертификаты по 12 регламентам.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия является полноправным участником Евразийского экономического союза с 12 августа 2015 года. Отметим, что торговля Киргизии с государствами ЕАЭС в 2016 году составила $2 млрд 154 млн (около 129,24 млрд рублей по текущему курсу) или 39,4% от общего объема внешнеторгового оборота этой среднеазиатской страны.