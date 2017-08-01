В Карелии начинающим бизнесменам устроили налоговые каникулы

Петрозаводск, , 16:43 — REGNUM Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал закон Республики Карелия об освобождении начинающих бизнесменов от налогов. «Каникулы» для тех, кто начинает свое дело, длятся два года.

Законодательная инициатива принадлежит врио главы региона Артуру Парфенчикову и предполагает установление нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении патентной и упрощенной систем налогообложения. Льготы установлены для нескольких десятков видов предпринимательской деятельности, сообщает агентство «Республика Карелия».

В середине июля текущего года депутаты Заксобрания республики поддержали законопроект, а спустя месяц после опубликования на портале правовой информации он вступит в силу.

«Предлагаемые изменения будут способствовать созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в Карелии, обеспечению занятости населения, увеличению доли производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте, повышению их конкурентоспособности», — говорится в пояснительной записке к нормативному документу.