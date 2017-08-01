Медведев посоветовал Евстифееву развивать молочное животноводство

Москва, , 16:36 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым посоветовал обратить внимание на развитие новых сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются животноводством, в том числе молочным на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Руководитель республики информировал, что Марий Эл — это экологически чистый район. Продукты, которые здесь производятся, отвечают самым высоким требованиям к качеству и экологии. На сегодняшний день производство мяса — 278% от потребности, то есть практически 2/3 вполне можно реализовывать на рынках России.

В частности, Евстифеев отдельно отметил деятельность «холдинга, хозяйства, мясокомбината «Звениговский».

"Мясокомбинат — это вершина айсберга, а внизу — это заготовка кормов, собственное поголовье и так далее. Имеет 530 торговых точек по Приволжскому федеральному округу. Во-первых, это более 1,5 тыс. рабочих мест, во-вторых, хозяйство дает республике 1,2 млрд рублей налогов. Но главное — это тема продовольственной безопасности, качества продукции. Колбаса, например, в этом хозяйстве производится только из мяса. Здесь специи и мясо. Есть еще некоторые эксклюзивные продукты, которые очень востребованы в Российской Федерации. Республика является безусловным лидером по производству козьего молока, а это детское питание. Востребованность его и полезные свойства известны. Думаем назвать этот бренд «Марийский продукт», — поделился планами глава региона.

Медведев в свою очередь отметил, что сельское хозяйство очень хорошо развивается.

«У нас в целом сельское хозяйство очень неплохо развивается в последние годы, в том числе за счёт государственной поддержки, показывая устойчивые темпы роста даже в период, когда другие отрасли находятся в более сложном положении. У вас тоже есть возможности по развитию, но, я думаю, важно, чтобы на территории республики возникали и новые сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются животноводством, в том числе молочным, и по линии крупного рогатого скота, и мелкого рогатого скота. Но и не только. Сельское хозяйство требует инвестиций. Мне кажется, на это надо будет обратить внимание, если Вы видите основное направление развития республики именно в сельскохозяйственной сфере», — заключил премьер-министр.

Кроме того, Евстифеев выразил благодарность правительству РФ за помощь, которая была оказана республике.

«Прежде всего погашена задолженность, в соответствии с майскими указами, в зарплате для бюджетников. За несколько лет впервые удалось отправить в отпуск учителей, заплатив им отпускные, — констатировал врио главы Марий Эл. — По словам министра здравоохранения, в настоящее время у нас нет ни одного неотоваренного рецепта в отношении тех граждан, которые имеют право на получение бесплатных медицинских средств и препаратов. Это все произошло благодаря тому, что федеральное правительство оказало такую заметную, ощутимую помощь».

Напомним, в июле президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым. Глава государства подчеркнул, что Евстифеев ведет правильную политику на своем посту, улучшая работу по сбору налогов.

«Но второй не менее важный шаг — это правильно нужно распорядиться теми деньгами, которые вы получаете». Кроме того, Путин напутствовал руководителя региона, посоветовав обратить внимание не только на проблемные вопросы, но и на те направления, которые Евстифеев сочтет перспективными.

Президент передал Евстифееву папку с обращениями жителей республики. «Очень много, конечно, вопросов связано с расселением аварийного жилья. И это тоже острая проблема, на которую нужно посмотреть повнимательнее. Что мне не понятно. Ясно, что жилищная проблема очень острая, не только здесь, в республике, но и в других регионах страны. Но почему возникают сложности с выделением земли — это не очень понятно. С этим тоже разбирайтесь, пожалуйста», — сказал Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам встречи с президентом Евстифеев заверил, что работа начнется незамедлительно. «Президент прибыл с пакетом вопросов, которые были ему представлены жителями Марий Эл на «Прямую линию». Они все проработаны, сгруппированы в 8 пунктов и касаются детских садов, школ, учебников, заработной платы, ветхого жилья и других направлений. Сегодня будут собраны чиновники правительства, и все эти пункты будут проработаны, потому что поручения президента не обсуждаются, а подлежат исполнению», — сказал врио главы Марий Эл.

Многие вопросы были аналогичны обращениям, которые поступили на Прямую линию с руководителем Марий Эл 13 июля.

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