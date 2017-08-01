С 1 августа появилась новая криптомонета — Bitcoin Cash

Москва, , 16:23 — REGNUM В данный момент нет особых оснований думать, что грядущее появление Bitcoin Cash как-то серьезно отразится на курсе самого биткоина в долгосрочной перспективе. Все дело в том, что ответвление не получило особой поддержки от сообщества: помимо майнеров одиночек переключить часть мощностей на Bitcoin Cash решился лишь один крупный игрок, да и далеко не все криптобиржи, по крайней мере пока, решились поддержать новую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Краткосрочно действия спекулянтов могут потрепать нервы обладателям биткоина, но не более: некоторые биржи и кошельки обещают начислить монеты Bitcoin Cash, которые сейчас стоят по 300 долларов, владельцам Bitcoin. Такое решение подстегнуло многих трейдеров покупать как можно больше биткоина, в том числе привлекая заемные средства, для того чтобы получить по сути просто так 300 долларов, что является одной из главных причин недавнего роста криптовалюты», — пояснил Мащенко.

«Разумеется после того как страсти улягутся спекулянты станут закрывать свои позиции и выводить прибыль в фиатной валюте и мы можем стать свидетелями падения курса обеих валют. Тем не менее, падение курса биткоина будет замечательной точкой входа для инвесторов, желающих заработать в долгосрочной перспективе с ориентиром от 2 до 5 лет», — считает эксперт.

«При этом надо помнить, что в целом ожидают еще две серьезные даты: внедрение Segwit и возможный Hard Fork Bitcoin Unlimited, который горячо поддерживается китайскими майнерами. Второе событие может иметь гораздо больший эффект и способно привести к расколу единой валюты на две новые: Bitcoin Core и Bitcoin Unlimited, причем, в отличии от Bitcoin Cash в этот раз обе валюты имеют одинаковые шансы на успех из-за того, что биткоин-сообщество одинаково симпатизирует как первой валюте так и второй», — высказал свое мнение Мащенко.

«Не стоит забывать и про деятельность SEC, который внезапно решил активно заняться криптовалютами: участники рынка знают — Комитет по ценным бумагам США начинает действовать только тогда, когда у них есть готовая стратегия по компании или, в нашем случае, по отрасли, а значит можно ожидать новых маневров регулятора, но в этот раз в отношении биткоина», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вышла новая криптовалюта — Bitcoin Cash (BCC). По правилам хардфорка, BCC будет добавлена в кошельки владельцев биткоина в количестве один к одному.

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