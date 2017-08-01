Россия построит еще два атомных энергоблока в Индии

Нью-Дели, , 16:24 — REGNUM Проект сооружения пятого и шестого энергоблоков индийской АЭС «Куданкулам», расположенной на юге индийского штата Тамилнад, переходит в фазу практической реализации. Заниматься проектированием третьей очереди атомной электростанции и поставками основного оборудования для нее будет «Росатом». Об этом стало известно из сообщения генерального подрядчика строительства группа компаний ASE, которая входит в российскую атомную государственную корпорацию.

Так, в понедельник, 31 июля, Россия и Индия заключили контракты на проектирование энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам» в Индии и поставки оборудования для нее. Подписывали документы «Атомстройэкспорт» и Индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ).

По словам вице-президента по проектам Южной Азии управляющий компании АО «Инжиниринговая компания АСЭ» Андрея Лебедева, проект строительства третьей очереди индийской атомной электростанции входит таким образом в фазу практической реализации. Лебедев отметил, что теперь начинается этап проектирования и развертывания процедур закупок основного оборудования российского производства для комплектации пятого и шестого энергоблоков АЭС.

Как ранее писало ИА REGNUM, АЭС «Куданкулам» — одна из крупнейших атомных электростанций в Индии. Кроме того, это главный объект сотрудничества России и Индии в области ядерной энергетики. Еще в ноябре 1988 года Раджив Ганди и Михаил Горбачёв подписали Межгосударственное соглашение, в рамках которого должно было начаться строительство атомных станций. Однако стартовало оно только через десять лет после подписания этого документа, виной чему стали политико-экономические изменения в России, а также позиция США. В Вашингтоне считали, что российско-индийское соглашение не отвечает требованиям Группы ядерных поставщиков. Это сильно тормозило процесс. В результате только в 2002 году Индийская Корпорация по атомной энергии заключила контракт с «Атомстройэкспортом» на разработку рабочей документации и прочего.

Первый энергоблок станции изначально хотели запустить в 2011 году, но осуществление этих планов пришлось отложить, поскольку в штате началась внезапная волна протестов, в которую вовлекли жителей ближайших к АЭС населённых пунктов, что затруднило работы на площадке. После еще одной отсрочки первый блок типа РУ ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт (второй такой же) сдали в эксплуатацию 10 августа 2013 года. Второй блок подключили в 2016 году.

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По второй очереди АЭС Россия и Индия подписали соглашение о строительстве в 2014 году. Это еще два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Строительство началось в 2017 году. АЭС «Куданкулам-3» и АЭС «Куданкулам-4» планируют запустить в 2022 и 2023 годах соответственно.

Насчет третьей очереди стороны договорились в июне этого года. Был подписан межправительственный кредитный протокол, в соответствии с которым Россия выделила кредитные денежные средства на поставки оборудования и документации для сооружения третьей очереди АЭС. В июле совет директоров ИКАЭЛ одобрил подписание этих контрактов.

Согласно данным МАГАТЭ за 2016 год, доля атомной энергетики в общем энергобалансе Индии достигает 3,38%. Сейчас в стране эксплуатируется 22 энергоблока, еще шесть стоят. Индия имеет серьезные планы по развитию атомной энергетики и хочет увеличить ее долю в энергобалансе. К 2050 году этот показатель должен будет составлять 40%. Пока же уголь, нефть и газ продолжают занимать доминирующее положение в энергетике страны.

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