Редкий случай: Берлин не согласен с политикой США — Слуцкий

Москва, , 16:03 — REGNUM В Госдуме не удивлены тому, что в Евросоюзе разделяют общую тревогу в связи с расширением антироссийских санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о санкциях против России. В Берлине утверждают, что перед этим американский президент должен обсудить свое решение с европейскими странами.

Глава комитета Госдумы констатировал, что первые лица Германии не скрывают своего недовольства новым антироссийским пакетом. Сначала глава Минфина ФРГ Бригитта Циприс выразила обеспокоенность: по ее словам, закон ударит и по немецкому бизнесу. А затем и министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил: власти Германии намерены защищаться от замаскированной под санкции политики, делающей акцент на интересах США.

«И это говорят чиновники ФРГ, экономического локомотива Евросоюза! Если уж по нему косвенно ударят антироссийские санкции (и это, повторюсь, мнение самих немцев), то что говорить о менее финансово стабильных странах Южной и Восточной Европы? Поэтому неудивительно, что общую тревогу в связи с расширением антироссийских санкций разделяют и в Евросоюзе, где намерены выработать меры противодействия их последствиям», — написал Слуцкий в соцсети.

«Это один из редких случаев в новейшей истории, когда представители «старого» европейского истеблишмента настолько явно высказывают несогласие с политикой Вашингтона», — считает глава комитета.

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь у президента США 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.