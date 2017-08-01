В Подмосковье электроснабжение стали восстанавливать на 4 часа быстрее

Красногорск, , 15:58 — REGNUM Среднее время восстановления электроснабжения в консолидированных сетях Московской области с 2006 года сократилось на четыре часа, сообщили в АО «Мособлэнерго».

"В 2006 году энергетики в среднем затрачивали 5 часов 32 минуты на устранение отключений в электросетях, обслуживанием которых занимались небольшие ТСО или муниципальные предприятия. С вхождением в состав АО «Мособлэнерго» время восстановления электроснабжения уменьшилось на 4 часа», — говорится в официальном сообщении.

В прошедший осенне-зимний период среднее время восстановления электроснабжения на территории обслуживания «Мособлэнерго» составляло 1 час 14 минут.

Компания продолжает работу по снижению данного показателя, сокращая время восстановления в среднем на 10 минут в год.

Для жителей Подмосковья это безусловный плюс — свет в их дома возвращается теперь в разы быстрее.

«В 2017 году специалисты «Мособлэнерго» на восстановительные работы затрачивают в среднем 1 час 37 минут, что по сравнению с пятью с половиной часами — колоссальная разница», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая из-за сильного урагана в Московской области без электроснабжения остались более 18,2 тысяч человек. В результате множественных обрывов линий электропередач без электроснабжения остались 102 населенных пункта области.

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