Глава Узбекистана распорядился обеспечить открытость данных статистики

Ташкент, , 15:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 1 августа постановление, в котором указаны меры по совершенствованию деятельности статистического ведомства страны. Как сообщает пресс-служба главы Узбекистана, в документе, в частности, говорится о необходимости обеспечения максимальной прозрачности и открытости статистической информации для широкого круга местной и зарубежной общественности.

Постановлением указано на необходимость расширения сотрудничества с международными статистическими организациями, включая публикацию в международных статистических сборниках материалов и показателей социально-экономического развития страны, обеспечения «оперативной и качественной подготовки статистической информации, наиболее полно характеризующей развитие отраслей и сфер национальной экономики и территорий, реализацию принятых программ по углублению реформирования и либерализации экономики».

Также документом предлагается информировать о модернизации и технологическом перевооружении производства, углубленной переработке сырьевых ресурсов, комплексном развитии регионов страны, качественных изменениях в уровне жизни населения.

Ранее Узбекистан неоднократно критиковали за закрытость, в том числе, в области статистической информации.

Кроме того, некоторые эксперты подвергали сомнению статистические данные страны о социально-экономических и других успехах.

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