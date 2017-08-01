Глава Калмыкии о состоянии дорог в Элисте: «это я ощущаю одним местом»

Элиста, , 15:25 — REGNUM Уже в ближайшие три года ездить по дорогам столицы Калмыкии станет легче и комфортнее. Об этом в ходе сегодняшней прямой линии говорил глава Калмыкии Алексей Орлов, отвечая на вопросы жителями республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

«Хочу надеяться, до 2019 года включительно, что наша Элиста в плане дорог преобразится», — сказал Орлов, отметив, что «дорожный» вопрос находится у него на контроле в ежедневном режиме.

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«Некоторое время назад мы приняли концепцию дорожного строительства в Калмыкии, уже тогда я говорил о том, что негоже в столице региона иметь такие дороги. В 2016 году мы начали ремонт, который вы можете уже увидеть вживую и оценить его качество. Это улица Ульяновской, многие переулки.», — уточнил Орлов.

Что касается улицы Ленина, то глава субъекта РФ заверил, что ремонт на ней будет полностью завершён уже до конца текущего 2017 года с астраханского до ставропольского выезда, а по некоторым участкам и с заменой бордюрного камня. Исключение составят некоторые участки, которые не требуют ремонта и находятся в нормальном состоянии.

«А в целом на 90% всё дорожное покрытие улицы Ленина будет заменено. Подчеркиваю, не ямочный ремонт, а полная реконструкция с заменой дорожной подушки, с настилом нового асфальта в два слоя», — уточнил Алексей Орлов.

Говоря о кочках и провалах на столичных дорогах, глава Калмыкии признался, что и сам каждый день ездит по Элисте и ощущает «это одним местом», как и многие наши жители, и напомнил, что последний большой ремонт дорог в столице республики был в 1998 году, то есть почти 20 лет тому назад, когда регион готовился к приёму гостей международной шахматной олимпиады.

«Но с тех пор капитального ремонта Элисты не было», — сказал глава Калмыкии.

Как сообщается на сайте администрации Эдисты, к выполнению дорожных работ по улице Ленина в рамках заключенного контракта подрядная организация АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №169» приступила 27 июля. Здесь, на участке от завода «Одн» до ул. 28-й Армии, подрядчики произведут замену бордюрного камня и выполнят работы по замене изношенного дорожного покрытия. Параллельно сотрудниками МБУ «ДУ «Элиста-Автодор» ведутся работы по улице Буденного. Качество дорожных работ еженедельно проверяет специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители минстроя республики, дирекции «Стройзаказчик», члены Общенародного фронта РФ, сотрудники МБУ «ДУ «Элиста-Автодор», а также специалисты УГХ и АТИ администрации Элисты.

Добавим, что в Калмыкии на развитие дорожной отрасли в 2017 году — содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорог — планируется направить около 140 миллионов рублей. В 2016 году на эти цели было затрачено более 384 миллионов рублей.