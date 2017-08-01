Белоруссия и Россия кормят туристическую Литву

Вильнюс, , 15:14 — REGNUM Белоруссия и Россия стали главными «финансистами» туристской Литвы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа, такие выводы можно сделать из отчёта Государственного департамента по туризму при министерстве хозяйства Литвы, который подвёл итоги за 2016 год.

Согласно новейшим данным, суммарно туристы оставили за 2016 году в Литве 806 млн евро. При этом лидерами по этому показателю стали туристы из Белоруссии, которые потратили 117,7 млн евро. На втором месте — россияне, которые потратили 95,8 млн евро. Это на 18,1% больше, чем в 2015 году. Для сравнения: все туристы из США потратили в указанный период 16,6 млн евро, Японии — 10,7 млн евро, Китая — 9,9 млн евро, Израиля — 9,4 млн евро.