Депутат Госдумы обвинил Яровую в дешевом популизме

Москва, , 14:48 — REGNUM Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») раскритиковал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), которая направила обращение вице-премьеру, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу с предложением субсидировать стоимость авиабилетов для многодетных родителей с Дальнего Востока при перелете в европейскую часть России и обратно.

«Новое предложение Ирины Яровой отдает популизмом, причем — дешевым», — считает Тумусов. «С одной стороны, эту меру я, конечно, поддерживаю, а с другой — почему речь идет только о многодетных семьях и только о перелетах в европейскую часть страны? А как же внутрирегиональные перевозки?» — задает он вопросы.

«Специально для Ирины Яровой напомню, что одна лишь Якутия — это 20% территории России, и совершить внутренний перелет внутри нее зачастую бывает куда важнее (и дороже)», — написал депутат в соцсети.

«Потом — почему только многодетные родители? Возможность граждан страны побывать в любой ее точке — это необходимое условие для сохранения государства. Любых граждан, а не только многодетных. И вопрос, конечно же, нужно ставить шире, рассматривать причины, по которым в России (и тем более — на Дальнем Востоке) практически нет лоукостеров — это как минимум», — указал Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по распоряжению Трутнева, проработкой инициативы занимаются Минтранспорта, Минэкономразвития, Минфин и министерство по развитию Дальнего Востока.

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