Аксаков: Введение минимальной цены на сигареты выгодно табачным компаниям

Москва, , 14:55 — REGNUM Крупные табачные производители предложили Минфину ввести единые минимальные розничные цены на сигареты, чтобы улучшить положение дел внутри своих компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Минфин 1 августа получил предложение от табачных компаний изменить расчет стоимости пачки сигарет. Производители считают, что на сигареты стоит ввести единые минимальные розничные цены по аналогии с действующими правилами установки цен на бутылку водки. Сейчас минимальная цена упаковки сигарет индивидуальна для каждой пачки и зависит от бренда и вида сигарет. Один из крупнейших игроков табачного рынка — «Филип Моррис Интернэшнл» — уже поддержал такую инициативу.

«Крупные компании не забывают о себе, когда предлагают такие идеи. Если бы это было против их интересов, они бы не обращались в Минфин», — считает Аксаков.

При этом, по его словам, проблема контрабанды сигарет из-за достаточно высоких цен на табачные изделия сегодня также актуальна.

«Из-за контрабанды бюджет теряет довольно приличное количество доходов. И для того чтобы оправдать внесение такой инициативы, очевидно, приводятся доводы, связанные с контрабандой и потерями бюджета», — отметил парламентарий.

По словам депутата, при принятии решения по поводу изменения стоимости сигарет Госдуме и правительству РФ, в первую очередь, нужно просчитать, какие доходы в бюджет они принесут.

«Мы должны получать необходимые доходы в бюджет от деятельности этих организаций и посчитать, сколько выиграет бюджет благодаря снижению контрабанды, а сколько проиграет из-за снижения акцизов», — отмечает Аксаков.

При этом, как признается депутат, сам он пока не уверен, какое именно решение стоит принимать.

«Все зависит от того, насколько выиграет бюджет от реализации инициативы табачных компаний. Если не выиграет, то Минфин не поддержит ее принятие», — уверен Аксаков.

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