«Цифровая экономика» — шанс перехода России к конкурентной экономике»

Москва, , 14:35 — REGNUM Рейтинг инновационности экономик Innovations indikator 2017 не учитывает влияние стран на мировой процесс развития инноваций в абсолютном выражении, а лишь отражает потенциал инновационного развития экономик в относительном выражении, то есть эффект масштаба экономик стран недостаточно отражается на итоговых показателях, заявил корреспонденту ИА REGNUM д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

«Тем не менее, область исследования впечатляет — открытость и объём финансирования системы образования, качество и эффективность преподавания естественных наук, проникновение в общество современных высоких технологий (доступность, спрос, обеспеченность), 16 показателей из общих 37 относятся к корпоративному сектору и его возможности создавать дополнительную ценность, научный потенциал и его интегрированность в мировые процессы», — сказал эксперт.

«Анализ результатов исследования свидетельствует о сохранении конкурентных преимуществ в сфере государственного образования и высокого потенциала научных исследований, но наблюдается явный провал в сфере реального производства. Провал, прежде всего, связан с недостаточной востребованностью и использованием инноваций в бизнес-процессах, что не позволяет повысить эффективность реального сектора экономики», — считает Ордов.

«Ключевым моментом документа является анализ вовлеченности всех сфер страны в «цифровое будущее», готовности экономики к переходу в будущее «Промышленность 4.0». Развитые страны активно реализуют переход к цифровой экономике, где основой промышленности должны стать не станки и оборудование, а технологии и программное обеспечение, к которым эти станки будут «прилагаться». К счастью, нет какого-либо стандарта перехода к цифровой экономике, поэтому срок перехода для разных стран может существенно отличаться», — пояснил эксперт.

«В текущее время Россия в соответствии с рейтингом находится на 29 месте с индексом 18,5 в части использования цифровых технологий. Тут мы существенно отстаем от европейских конкурентов, — отметил Ордов. — Реализация в России программы «Цифровая экономика» может оказаться последним шансом перехода к конкурентной экономике на базе современных инноваций, что способно в разы повысить добавленный доход, формируемый российскими компаниями, и обеспечить опережающий рост заработных плат, а также налоговых поступлений в бюджетную систему».

«Задержка с переходом к цифровой экономике станет непреодолимым барьером на пути к высокому уровню жизни граждан. Это не дань моде, насущная необходимость, при условии, что потенциал инновационного развития в России пока еще сохранился», — резюмировал эксперт.

Напомним, вышел в свет очередной рейтинг инновационности экономик Innovations indikator 2017, разработанный немецким профессиональным сообществом. Россия в данном рейтинге подтвердила своё неизменное 27 место из 35 участников, набрав 12 очков из 100 возможных. Стоит отметить, что сама Германия и США имеют индекс 55 и 51, соответственно, а Китай лишь 19. Индексы Германии и США снизились с 2013 года на 1 пункт, индекс Китая снизился аж на 10 пунктов, а России — на 5 пунктов. Лидерами индекса остаются малые страны — Швейцария, Сингапур, Бельгия.

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