Севастополь хочет привлечь Минобороны для строительства соцобъектов

Севастополь, , 14:22 — REGNUM Правительство Севастополя намерено привлечь строительные структуры Министерства обороны РФ к возведению социальных объектов в городе. Власти города недовольны местными застройщиками и ищут надежных подрядчиков. Об этом врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил 31 июля на встрече с медицинскими работниками, передает корреспондент ИА REGNUM.

Овсянников напомнил о будущем строительстве 20 школ и 10 детских садов, предусмотренных стратегией развития Севастополя до 2030 года и трехлетним планом возведения ряда социальных объектов на средства, дополнительно выделенные по поручению президента России (это 7 млрд рублей).

«Конечно, наш строительный комплекс не способен переварить такое количество объектов. Он (местный девелоперский бизнес — прим. ИА REGNUM ) строит только жилье, социальные объекты ему абсолютно не интересны. Поэтому у нас сложилась уникальная ситуация, когда детские сады пришлось в ручном режиме навязывать. Поэтому сейчас ищем надежных строителей, которые без дополнительной прибыли будут строить большое количество объектов», — заявил Овсянников.

Он подчеркнул, что ведутся переговоры с министерством обороны о привлечении специализированных строительных организаций, «которые надежно и гарантированно построят».

Добавим, что федеральные власти критически оценивают усилия властей города в организации работ строительного комплекса и отставание в графике ввода объектов.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров в последнее время дважды посещал Севастополь для инспекции хода исполнения федеральной программы развития, и оба раза отмечал отставания в строительстве. Для СМИ замминистра озвучил информацию о срыве сроков только по трем детским садам, которые планировалось сдать в этом году. По данным ряда источников, таких объектов намного больше.

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Севастополь отстает в строительстве объектов федеральной программы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Черноморским флотом Александр Виткоотказался передавать городу ведомственные детские сады, в связи с тем, что дети военнослужащих не обеспечены местами. Витко также заявил о том, что ЧФ будет строить жилье морякам на землях Минобороны в центре Севастополя.

Некоторые трудности возникли при согласовании передачи участков земель Минобороны для строительства городских соцобъектов. Однако впоследствии командующий назвал успешным взаимодействие флота с региональным правительством.

Наблюдатели связывают перемену риторики с предстоящими выборами губернатора, на которых главным претендентом считается действующий врио Овсянников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году при строительстве президентского кадетского училища в Севастополе рухнула крыша, в результате погибли двое рабочих. Генподрядчиком выступало ПАО «Оборонстрой».