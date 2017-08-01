Латвия отстает в экспорте и импорте от остальных стран Прибалтики

Рига, , 13:51 — REGNUM Объем экспорта и импорта Латвии за пять первых месяцев 2017 года был меньше, чем в Литве и Эстонии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) страны, сообщаетLETA.

Так, в январе-мае Латвия экспортировала товары на сумму 4,404 млрд евро, Литва — на 10,35 млрд евро, Эстония — на 5,294 млрд евро. 74% товаров Латвия экспортировала в страны ЕС. Экспорт Литвы в ЕС составил 59% общего объема, Эстонии — 72%. Импорт Латвии за первые пять месяцев 2017 года составил 5,371 млрд евро, Литва импортировал товары на сумму 11,522 млрд евро, Эстония — на 6,265 млрд евро. В том числе из стран ЕС Латвия ввезла 78% общего объема импорта, Литва — 70%, Эстония — 82%.

В свою очередь баланс внешней торговли всех трех стран Прибалтики в январе-мае 2017 года был отрицательным. В Латвии дефицит внешней торговли составил 966,7 млн евро, в Литве — 1,172 млрд евро, в Эстонии — 971,2 млн евро.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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