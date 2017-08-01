Многодетным с Дальнего Востока разрешат покупать субсидируемые авиабилеты

Москва, , 13:43 — REGNUM Многодетным родителям разрешат покупать билеты на самолет с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно по субсидируемым тарифам. По поручениюзаместителя председателя правительства — полномочного представителя президента России в ДФОЮрия Трутнева, вопрос должен быть проработан в правительстве до 11 августа, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

С предложением позволить многодетным родителям покупать авиабилеты экономкласса по льготным условиям к Трутневу обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). По ее словам, социальные гарантии и новые возможности для жителей Дальнего Востока — один из наиболее важных государственных приоритетов.

«Субсидирование стоимости авиабилетов для молодёжи и пенсионеров Дальнего Востока реализуются уже на протяжении 8 лет», — напомнила Яровая.

По ее словам, программа субсидирования авиабилетов началась в 2008 году после встречи фракции «Единая Россия» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на сложные периоды в экономике, принятое решение исполняется и является важнейшей поддержкой для дальневосточников», — заявила Яровая.

Такую же практику депутат предлагает распространить и на многодетных родителей. По распоряжению Трутнева, проработкой инициативы занимаются Минтранспорта, Минэкономразвития, Минфин и министерство по развитию Дальнего Востока.