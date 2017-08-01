КНР готова наращивать импорт аграрной продукции из Украины

Киев, , 13:40 — REGNUM Начать осваивать китайский рынок аграрной продукции планирует Украина, сообщает 1 августа пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такое решение было принято в ходе встречи главы Госпотребслужбы Украины Владимира Лапы и директора главного офиса генеральной администрации надзора за качеством, по вопросам инспекции и карантина КНР (AQSIO) Лина Вэя.

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Согласно сообщению, китайское и украинское ведомство ведут переговоры о согласовании фитосанитарных и инспекционных требований по ряду украинских товаров для экспорта на китайский рынок, а именно о: подсолнечном шроте, свекольном жоме, черешне, мясе птицы, яйцах, меде, молочных продуктах и других.

По словам Лина Вэя, между КНР и Украиной наблюдается положительная динамика развития сотрудничества, и Китай готов наращивать объемы импорта аграрной продукции Украины.

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Напомним, ранее замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявил, что Украина является «вратами «Нового шелкового пути» в Европу», поскольку Украина уделяет «особе внимание» развитию коридора «Шелкового пути» через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

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