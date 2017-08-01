«Это вызывает крайнее сожаление»: Япония против разработки газа Китаем

Токио, , 16:23 — REGNUM Китайские суда начали работы на газовых месторождениях в спорном районе Восточно-Китайского моря. В связи с этим Япония по дипломатическим каналам заявила Китаю протест. Об этом сегодня, 1 августа, заявил японский министр иностранных дел Фумио Кисида, передает телеканал NHK.

По его словам, около разделительной линии, проходящей по границе исключительной экономической зоны Японии, со сторон КНР начало проводить какие-то работы китайское судно. Кисида подчеркнул, что это обстоятельство вызывает сожаление, поэтому Япония выразила китайской стороне протест по дипломатическим каналам.

Японский министр обратил внимание на то, что правительство его страны настаивает на том, чтобы односторонние действия по разработке газовых месторождений были прекращены. Также Кисида призвал не придавать соответствующим мероприятиям «вид совершившегося факта».

Сегодня на пресс-конференции также генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга выразил аналогичную позицию. Суга заявил, что Япония требует не осуществлять одностороннее освоение газовых месторождений. Более того, японская сторона считает, что переговоры, которые позволят заключить соглашение о совместной разработке, должны возобновиться, как можно скорее.

Напомним, что Япония и Китай в 2008 году договорились о совместной разработке месторождений, находящихся в спорном районе. Тогда же стороне приступили к переговорам по конкретной реализации соглашения. Однако в 2010 году произошел инцидент с китайским судном: рыболовецкий траулер столкнулся с судном японской службой безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку. В результате переговоры по совместной добычи газа на спорных территориях по инициативе китайской стороны были прерваны. Обе стороны не пришли к окончательной договоренности о границе, но КНР веет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море.

В целом спор вокруг острова Сенкаку (Дяоюйдао) Япония и Китай ведут давно. По мнению КНР, Дяоюйдао и прилегающие острова является территорией КНР, которая временно оккупирована. Дело в том, что еще во время Второй мировой войны Сенкаку был захвачен Японией вместе с островом Тайвань, тогда спор и начался. Если Тайвань Япония позднее вернула, то архипелаг — нет.

Япония уже не в первый раз заявляет протест Китаю в связи с предполагаемой разработкой китайской стороной месторождений газа близ спорной разграничительной линии между исключительными экономическими зонами двух стран в Восточно-Китайском море. Аналогичный случай был в октябре 2016 года. До этого в июне 2016 года японский военно-морской флот обнаружил китайский военный корабль 054 — I-class. Он прошел почти 40 километров от спорного острова Сенкаку. Также в августе того же года Токио потребовало от Пекина разъяснений по поводу разместившего радиолокационную станцию на одной из буровых установок для разработки газовых месторождений в море.

Примерно в тот же момент был инцидент с заход в воды, омывающие необитаемые острова в Восточно-Китайском море, 230 рыболовных судов и семи кораблей береговой охраны Китая. Официально ничто не мешает китайским рыболовным судам находиться в японских водах, однако японская сторона беспокоится, что Китай пренебрегает договоренностями и начал в одностороннем порядке добычу газа.

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