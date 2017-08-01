«Анкор Банк» из Казани возвращает залог стоимостью 481,4 млн рублей

Казань, , 13:09 — REGNUM

Банкрот АО «Анкор Банк», в чьём реестре кредиторов уже фигурируют 734 заявителя, требующих чуть более 6,06 млрд рублей, пытается расторгнуть крупную сделку. Конкурсный управляющий банка требует признать недействительным соглашение от 26 декабря 2016 года о расторжении договора залога недвижимого имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение управляющего.

Сумма, фигурирующая в договоре, составляет 7,94% от общего объёма требований кредиторов банка. Договор ипотеки на общую сумму 481 433 057 рублей был ранее заключён банком с ООО «ДСтройНедвижимость». Кроме того, конкурсный управляющий просит применить последствия недействительности соглашения. Это значит, что недвижимость компании снова перейдёт в залог «Анкор Банка».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана 1 июля 2014 года в Москве. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Компания оказывает услуги агентства недвижимости. Учредитель — Константин Юферов. Он также является соучредителем ряда компаний в сфере недвижимости.

По данным конкурсного управляющего «Анкор Банка», на начало июля из 763 предъявленных требований на сумму 6 448 133 000 рублей были внесены в реестр 734 кредитора. Сумма их требований — 6 065 273 000 рублей. К первой очереди из них относятся 458 кредиторов, которым банк-банкрот должен выплатить 5 204 445 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года пресс-служба Банка России распространила информацию о том, что обследование финансового состояния «Анкор Банка» показало низкое качество ссудного портфеля. Временная администрация, под управлением которой с 3 марта до 10 апреля находился банк, установила причину — кредитование заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью и не способных исполнять обязательства. В числе сомнительных заёмщиков — компании, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Ещё одной причиной проблем у банка стали сделки с ценными бумагами в преддверии отзыва лицензии, которые имеют признаки вывода ликвидных активов. Оценку законности сделок дадут в Генпрокуратуре РФ, куда Банк России отправил все материалы.

По информации Банка России, активы банка оценены в 2,9 млрд рублей.

Напомним, Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка». «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора. С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.

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