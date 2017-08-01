Продлевается период налоговых льгот для неполучившие доход в ТОРах

Москва, , 13:04 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий продление периода, когда участники ТОРов, не получившие прибыль, могут воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Сейчас льготный период по налогу на прибыль организаций для налогоплательщика, не получившего прибыль при реализации инвестиционного проекта, начинается с четвертого налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Поправками продлевается период, по истечении которого налогоплательщики, включенные в реестр участников территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток и не получившие прибыль, вправе воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций. Так, для проектов с накопленным объемом инвестиций свыше 500 млн рублей — начиная с шестого налогового периода по налогу на прибыль (пять лет), для проектов с накопленным объемом инвестиций свыше 1 млрд рублей — начиная с седьмого налогового периода по налогу на прибыль (шесть лет), для проектов с накопленным объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей — начиная с десятого налогового периода по налогу на прибыль (девять лет).

Принятие законопроекта позволит предоставить дополнительные гарантии организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток и не имеющим прибыли в течение длительного времени, отмечают в правительстве РФ.