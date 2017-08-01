Бизнес на здоровье: цены на лекарства в Литве — как шаг к истреблению

Вильнюс, , 12:55 — REGNUM Примерно 200 наименований лекарств в Литве резко подорожали, подтвердили ИА REGNUM сегодня, 1 августа, в фармацевтической сети Euro Vaistine. Причиной фармацевты называют решение министерства здравоохранения Литвы вычеркнуть некоторые препараты из списка компенсируемых лекарств, а другую часть компенсировать меньше.

Ранее литовские власти заявляли, что таким образом хотят повлиять на производителей снизить закупочные цены на лекарства. Глава ведомства Аурелиюс Вярига утверждал, что конечная цель властей — добиться, чтобы цены на лекарства в Литве не превышали цены на одноимённые медикаменты в соседних странах более чем на 10%. Сейчас некоторые лекарства в Литве стоят на 50−150% больше, чем, например, в Польше.

Однако попытка надавить на поставщиков имела обратный эффект. Лекарства были вычеркнуты из списка компенсируемых, производители добровольно не снизили цены для Литвы, а платить разницу пришлось обычным жителям.

Стоит также отметить, что, судя по величине официальных зарплат в Литве, фармацевтическая деятельность — самая прибыльная в стране. Например, в марте 2017 года вильнюсский филиал фармацевтической компании Amgen Switzerland AG платил своим сотрудникам в среднем по 17,2 тыс. евро в месяц. Фармацевтическая компания AbbVie — ежемесячно в среднем по 13,9 тыс. евро, Novo Nordisk Pharma по 12,2 тыс. евро.