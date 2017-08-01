Названы регионы-лидеры по е-ОСАГО

Москва, , 12:52 — REGNUM Порядка 3 млн договоров ОСАГО в электронном виде заключили с начала 2017 года российские автовладельцы, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.В среднем, по данным РСА, в сутки заключается около 14 тыс. договоров е-ОСАГО.

Доля е-ОСАГО в общем объеме всех договоров автогражданской ответственности за I полугодие года достигла 12,2%. В некоторых регионах больше половины договоров ОСАГО оформляется в электронном виде. Так, в Карачаево-Черкесской Республике доля е-ОСАГО за I полугодие 2017 года составила 65,9%, в Республике Адыгея — 52,1%, в Камчатском крае — 50,8%, в Калмыкии — 50,5%. В настоящее время в целом по России доля заключаемых в электронном виде договоров составляет 13,43%.

Лидером по е-ОСАГО в 2017 году является Краснодарский край. Кроме того, в топ-10 по продаже е-ОСАГО входят: Свердловская, Воронежская области, Дагестан, Москва, Волгоградская область, Приморский край, Новосибирская, Липецкая, Ростовская области.

Как сообщало ранее, с 2017 года продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний. Оформить е-полис ОСАГО можно, зарегистрировавшись на сайте компании в личном кабинете и заполнив заявление о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии, и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении автомобилем.