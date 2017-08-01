Юрлица смогут воспользоваться реструктуризацией долгов

Москва, , 12:45 — REGNUM Законопроект, предполагающий введение новой реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Инициатива предполагает расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц.

Предусматривается возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как это предусмотрено действующей редакцией закона «О несостоятельности (банкротстве)», но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов, по результатам рассмотрения которого в отношении должника не может быть введено конкурсное производство.

Предполагается, что по результатам рассмотрения арбитражным судом заявления о признании должника банкротом должник может быть признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения.

«Такой подход позволит сократить сроки и издержки на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве», — отмечают авторы.

Кроме того, законопроектом определяется порядок проведения процедуры реструктуризации долгов, в соответствии с которым в течение четырех месяцев с даты введения процедуры реструктуризации долгов должник обязан предложить свой план. При этом право предложить свой план в течение такого срока также предоставляется конкурсным кредиторам или уполномоченным органам, антикризисному управляющему, учредителю (участнику должника), представителю работников должника и третьим лицам (в том числе органам государственной власти и местного самоуправления).