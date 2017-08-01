Костромской губернатор требует погасить долги перед поставщиками молока

Кострома, , 11:50 — REGNUM Погасить задолженность перед поставщиками молока — такую задачу губернатор Сергей Ситников поставил перед главами местных муниципалитетов. По данным пресс-службы губернатора Костромской области, размер долга составляет более 6 млн рублей. Деньги глава области требует вернуть в течение недели.

Костромские производители поставляют молоко в местные социальные учреждения области в рамках программы «Социальное молоко», которая нацелена «на стимулирование сельхозпроизводителей региона на поставки своей молочной продукции в региональные учреждения социальной сферы, увеличение объемов производства и повышение качества продукции».

Местные поставщики получают субсидии из бюджета (за первое полугодие 2017 года объем составил более 5,2 млн. рублей). Благодаря программе с начала 2017 года соцучреждения области получили 4,6 тонны молочной продукции, доля местных производителей в объеме поставок составила почти 80%.

Проблема в том, что муниципалитеты задерживают оплату за полученный товар. Больше всех поставщикам молока должны в Костромском, Нейском районах, Мантурове, Кологриве и Буе. Долги районов варьируются от от 170 тыс. до 800 тыс. рублей.

«Хозяйствам надо заниматься уборочной и заготовкой кормов. Им сейчас приходится прикладывать огромные усилия, чтобы сохранять объемы производства. Требую принять исчерпывающие меры по погашению задолженности», — заявил Сергей Ситников.

Отметим, что костромские сельхозпроизводители испытывают значительные сложности в связи с неурожаем. Ранее в шести районах Костромской области из-за неблагоприятной погоды бал введен режим ЧС. Проливные дожди и холод привели к значительному снижению сборов кормов. Губернатор области назвал ситуацию «тяжелой» и поставил перед фермерами задачу «не допустить сокращения дойного стада».

Для ускорения уборки культур власти намерены привлечь дополнительные силы и технику. Негативное влияние погоды на урожай испытывает вся Центральная Россия.