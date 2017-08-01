«Россия пока не готова к внедрению «зеленого» велосипеда»

Москва, , 11:25 — REGNUM Россия активно участвует в развитии низкоуглеродных источников энергии, все же продолжая делать основную ставку в совершенствовании технологий в секторе атомной энергетики. Тем не менее, российским правительством поставлена задача — увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в топливном балансе с 1% до 4,5% к 2035 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор International Export Group Колин Уорд.

По его мнению, «медленное развитие ВИЭ в России обусловлено, помимо устоявшейся углеводородной парадигмы, также тем, что Россия ограничивает использование передовых зарубежных технологий в ВИЭ требованиями по глубине локализации (более 65% для ВЭС, СЭС и мини-ГЭС с 2019 г.)».

«Правительство Великобритании выделяет большие средства на сокращение автомобильных эмиссий. Общая сумма таких инвестиций оценивается в £3 млрд. Для уменьшения количества вредных выбросов власти принимают различные меры. Например, уже сейчас определяют наиболее проблемные города, дороги и участки, ограничивая максимальную скорость движения на них. Кроме того, планируется ввести дополнительные штрафные сборы для самых неэкологичных дизельных моделей, заменять двигатели на общественном транспорте и развивать инфраструктуру, необходимую для зарядки и обслуживания автомобилей на электрической тяге», — пояснил эксперт.

«Запрет на продажу отравляющих воздух автомобилей ставит перед рынком новые задачи. Необходимо сделать электрокары выгодными и удобными. Помимо этого необходимо обеспечить достаточное количество энергии, чтобы удовлетворить спрос автовладельцев. По данным Национальной энергосистемы рост числа электромобилей на дорогах может увеличить пиковый спрос на электроэнергию почти на 50%. В связи с этим британское правительство планирует расширить сети АЭС и ВЭС в стране», — отметил он.

«Очевидно, что пока Россия не может конкурировать на этом рынке с ведущими игроками и не в состоянии обеспечить должный рост этой индустрии без возможности использования передовых технологий», — считает Колин Уорд.

«Остается надеяться, что Россия найдет способ перенять зарубежный опыт и не станет инвестировать в изобретение своего «зеленого» велосипеда», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС «Запрет коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы», — заявил Министр охраны окружающей среды Майкл Гоув.

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