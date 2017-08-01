Премьер Литвы признал разрушительное влияние евро на обнищание жителей

Вильнюс, , 11:19 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 1 августа, признал, что в стране после введения евро суммы на ценниках за ряд услуг остались прежними, только не в прошлой национальной валюте литах, а в евро, что означает рост стоимости в 3,5 раза. Такой вывод, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, можно сделать из слов Сквернялиса, сказанных в эфире национальной радиостанции LRT.

«Этот переходный период повернулся так, что эти цены, которые были в литах, стали в евро, особенно это касается торговли на рынках и определённых услуг», — сказал Сквернялис. Он также призвал граждан Литвы не питать надежд, что цены на продукты питания когда-нибудь станут такими же, как в соседней Польше, куда литовцы массово отправляются за покупками. Однако он понадеялся, что в 2018 году его правительству удастся поднять минимальную зарплату, что амортизирует увеличение расходов жителей.

«Механизм повышения минимального заработка начинается с переговоров в Трехстороннем совете. Это, определенно, будет сделано в этом сезоне. Профсоюзы считают, что эта сумма могла бы достичь 500 евро, работодатели придерживаются другого мнения, а правительство тоже провело подсчеты, каковым может быть давление на экономику», — отметил Сквернялис. Премьер Литвы также упомянул, как в будущем может выглядеть система тарифов налога на добавленную стоимость. По его словам, исполнительные власти предложат оставить два льготных тарифа НДC — в размере 5% и 15%. Правда, на какие именно услуги и товары они будут применяться, Сквернялис пока не конкретизирует. Глава правительства также высказался за снижение основного тарифа налога с 21% до 18%.

Напомним, разрыв доходов населения Литвы является самым большим в Евросоюзе, а на гране или за гранью нищеты находится каждый четвёртый житель. Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года. Курс на момент перехода составил 3,45 литов за один евро.