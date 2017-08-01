Американский уголь для Украины: первые поставки начнутся в августе

Киев, , 11:10 — REGNUM 700 тыс. тонн угля поставит до конца 2017 года на Украину американская компания Xcoal Energy & Resources, сообщает 1 августа УНН.

Согласно сообщению, первые поставки начнутся в августе. Цена за одну тонну угля для Украины составит $113. Отмечается, что первая партия будет отправлена американской компанией из порта Балтимор.

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Американский уголь будет предназначен для компании «Центрэнерго», в ведомстве которой находятся три ТЭС — Углегорская, Змиевская и Трипольская. Первая партия составит 85 тыс. тонн, вторая, которая прибудет до конца сентября, — 125 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Кабмин Украины решил не продлевать режим чрезвычайных мер в энергетике в связи с низкой нагрузкой в летний период. До этого режим чрезвычайных мер продлевался каждый месяц с февраля 2017 года.

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