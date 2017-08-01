«В августе нефть может взять курс на $45»

Москва, , 10:53 — REGNUM В августе цены на нефть будут готовы оформить вершину на ближайшие несколько месяцев. Потенциал роста уже невелик, и высока вероятность того, что текущий оптимизм на рынке энергоносителей прервется после приближения к майским пикам, расположенным чуть выше $54 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

«Сейчас вверх котировки толкают появление признаков, что соглашение ОПЕК+ все же работает — в США коммерческие запасы сырой нефти впервые с начала 2017 года опустились ниже показателей 2016 года. Саудовская Аравия в ожидании проведения IPO готова ограничить отгрузку черного золота на мировой рынок до 6,6 млн баррелей в сутки, да и внутри нефтяного картеля решили поработать над дисциплиной», — сказал Вернер.

«На этой неделе должна состояться еще одна министерская встреча, где должны быть выработаны решения для сокращения поставок на 200 тыс. баррелей в сутки. Такой новостной поток существенно отличается от того, что было в мае, когда переживания в бессилии ОПЕК на фоне восстановления сланцевой нефти и увеличения поставок из Ливии и Нигерии достигли своего апогея. Нынче уже время не то — и хедж-фонды предпочитают гнать «бумажную» нефть вверх, сокращая «короткие» позиции и наращивая покупки», — отметил эксперт.

«В таких условиях важно не упустить самое главное — рынок продолжает искать баланс. Коридорная игра в диапазоне $45−55 за баррель остается в силе и вместе с подъемом цен возвращается уверенность сланцевых производителей. Добыча в США в последние недели приостановила рост, стабилизировавшись около 9,4 млн баррелей в сутки, однако статистика по числу буровых от Baker Hughes не позволяет однозначно судить о том, что тренд развернулся», — считает Вернер.

К тому же, по его мнению, «стоит помнить и о сезонных факторах — сейчас в США разгар сезона автомобильных поездок, который сойдет на нет к концу лета. Сезонное ослабление спроса наряду с потенциальным разворотом американского доллара, ослабление которого сейчас оказывает поддержку всем товарным рынкам, приведут к перестройке рыночного мышления».

«К концу августа котировки Brent могут вновь опуститься ниже $50 за баррель и взять курс на минимумы июня (ниже $45), сроки достижения которых будут зависеть от динамики поступающих данных», — полагает эксперт.

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