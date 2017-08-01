Полмиллиарда из бюджета Татарии потратят на создание нового лизингового АО

Казань, , 10:51 — REGNUM

В Татарии в качестве одного из шагов реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014−2017 годы» будет создано новое акционерное общество. В «Региональной лизинговой компании Республики Татарстан» доля участия региона составит 25%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующее распоряжение кабинета министров РТ.

Подпрограмма входит в состав программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014−2020 годы». Инициатором создания нового АО выступило министерство земельных и имущественных отношений РТ, министерство экономики РТ и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Последняя создана Указом президента РФ от 5 июня 2015 года и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Подписать протокол учредительного собрания АО и иные документы от имени региона должен министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев. Минфин региона до 5 сентября 2017 года обязан дополнительно профинансировать ведомство на 500 млн рублей, которые будут внесены в уставной капитал АО. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций новому обществу заключат до 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на поддержку предпринимательства в бюджете страны на 2017 год предусмотрено 20,5 млрд рублей. А 2018 год предложено объявить в России Годом предпринимательства.