Доля импорта в российских магазинах упала до минимума

Москва, , 10:39 — REGNUM Доля товаров иностранного производства в российских магазинах достигла минимального значения в I квартале 2017 года, пишет 1 августа газета «Известия».

"По данным Росстата, в I квартале этого года «доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли» составила 36%, — пишет газета. — Это минимальный показатель с 2008 года».

Уточняется, что среди круп на импортные приходится лишь 0,2%, колбасных изделий —1,6%, муки — 1,8%. Доля импорта в категории «мясо птицы» — 4,1%, доля свинины — 8,3%.

По-прежнему относительно высокий уровень импорта приходится на сыры — 27,7%, но он почти в два раза ниже, чем был в аналогичный период три года назад.

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года на долю иностранных товаров пришлось 38%, в 2015 году — 41%. Начиная с 2014 года доля импорта заметно падает.

Как пояснили в Минпромторге, причина — в санкциях и в уровне цен на импортные товары.

«Это последствия специальных экономических мер, принятых Россией в ответ на санкции западных стран, — сказали в министерстве.— До этих событий, в 2014 году, доля импортных продтоваров составляла 34%».

Кроме того, ряд зарубежных компаний функционирует на территории России — и это тоже названо фактором снижения доли иностранных товаров.

Напомним, Вашингтон принял решение ужесточить санкции в отношении России. Для бизнесменов Европейского союза это может стать экономическим ударом.

Комментируя этот шаг, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что нужно «немедленно отреагировать и рассмотреть варианты поведения ЕС на случай, если среди компаний, на которых будут наложены ограничения Соединенными Штатами, окажутся европейские предприятия».

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