Якутия потратит миллионы на управление инвестициями и рекламу госуслуг

Якутск, , 10:12 — REGNUM На сайте госзакупок опубликован конкурс по поиску организации, которая получит деньги за то, что будет развивать в Якутии информационно-аналитическую систему управления инвестиционными расходами и проектами. За эту услугу из бюджета республики готовы заплатить 5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации из документации закупки, деньги будут потрачены на то, чтобы обеспечить автоматическое формирование и согласование отчетов о ходе реализации проектов и их консолидацию с исполнением инвестпрограммы, а также постинвестиционный мониторинг и создание итоговых отчётов, в том числе аналитических. С помощью информационно-аналитической системы помимо прочих задач также будут осуществляться автоматическая рассылка уведомлений участникам инвестиционных процессов, заполнение проектных документов из шаблонов, их структурирование и размещение в хранилище, а также выгрузка данных в Microsoft Excel.

Ещё 1,7 млн рублей из бюджета потратят на выполнение работ по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Деньги израсходуют на повышение уровня информированности населения о возможности получения госуслуг через интернет. Выполняющая этот контракт компания должна будет в частности проводить информационные встречи в населенных пунктах республики и рекламную кампанию, ориентированную на её жителей. Рекламу госуслуг будут размещать на городских автобусах, рекламных щитах, региональном развлекательно-информационном портале, в также в лифтах и популярных соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля российская компания «Доктор Веб» сообщила, что на сайте государственных услуг обнаружен вирус. В Министерстве связи и массовых коммуникаций заявляли, что вирус на самом деле не представляет значительной угрозы для пользователей портала государственных услуг.

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