Более 7 тыс. ивановцев получили компенсации за взносы на капремонт

Иваново, , 09:46 — REGNUM Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт за первое полугодие текущего года перечислена 7170 жителям Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам оперативного совещания 31 июля. Вопрос о компенсации расходов на капремонт был задан губернатору Павлу Конькову в ходе прямой линии на «Радио России Иваново».

Как сообщила заместитель председателя правительства Ирина Эрмиш, в соответствии с установленным порядком компенсация произведенных гражданами расходов на оплату взносов на капитальный ремонт производится за полугодие. Срок — не позднее 26 числа месяца, следующего за истекшим полугодием, то есть до 26 июля за первое полугодие и до 26 января за второе полугодие. Она напомнила, что получателями выплаты являются жители региона старше 70 и 80 лет, которым предоставлена компенсация расходов в размере 50% и 100% в зависимости от возраста.

В течение июля общий объем перечисленных жителям области средств на компенсацию расходов на оплату взносов на капитальный ремонт составил 4,3 млн рублей. На счета граждан они зачислены в установленный срок — до 26 июля.