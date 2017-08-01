Открывается зона свободной торговли между Украиной и Канадой

Киев, , 09:25 — REGNUM Сегодня, 1 августа, открывается зона свободной торговли (ЗСТ) между Канадой и Украиной.

Согласно подписанному между Киевом и Оттавой соглашению, с 1 августа 2017 года между двумя странами начинает действовать режим беспошлинной торговли. Так, Канада откроет свой рынок для 98% позиций украинского экспорта. В свою очередь, Украина предоставит беспошлинный доступ для 72% канадских торговых позиций.

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Неравномерное предоставление беспошлинного доступа должно исчезнуть спустя семь лет — в течение этого времени канадский беспошлинный экспорт увеличится до украинского уровня, то есть до 98%.

Напомним, соглашение о создании ЗСТ между Украиной и Канадой было подписано 11 июля 2016 года, а 2 июня 2017 года была поставлена последняя необходимая подпись на документе — генерал-губернатора Канады.

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Как считают эксперты, ЗСТ не особенно повлияет на экономику Украины, поскольку канадский экспорт на украинском рынке занимает всего 0,6% от всех экспортных товаров, а экспорт украинских товаров в Канаду — 0,2%.

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