АСВ запросило Банк России об увеличении кредитной линии на 210 млрд рублей

Москва, , 08:53 — REGNUM Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) запросила у Банка России увеличение кредита на 210 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте АСВ.

Увеличение связано с рекордными выплатами вкладчикам банка «Югра» после решения регулятора об отзыве лицензии. Запросить увеличение кредита совет директоров решил после предложения правления агентства.

Расширение кредитной линии АСВ позволит обеспечить финансовую устойчивость системы страхования вкладов. Также в своем обращении агентство просит регулятора продлить срок действующего кредитного договора на пять лет с сохранением процентной ставки.

Кроме того, в ходе заседания совета директоров АСВ было принято решение о переизбрании Юрия Исаева на должность гендиректора агентства еще на пять лет.

Ранее он был назначен по представлению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, указано в сообщении.

Напомним, банк «Югра» лишился лицензии 28 июля. Центробанк признал санацию банка экономически нецелесообразной.