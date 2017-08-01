Европейские авиакомпании отменяют рейсы в Венесуэлу

Мадрид, , 08:54 — REGNUM Испанская авиакомпания Iberia отменила рейс Мадрид-Каракас-Мадрид, который должен был состояться 2 августа по причине «продолжающихся операционных трудностей и вопросов безопасности», сообщает El Diario.

В своем заявлении авиакомпания уведомила, что планирует возобновить полеты в Каракас в четверг 3 августа «с задействованием авиалайнера повышенной вместимости, чтобы перевезти пассажиров, которые не смогли улететь ранее».

По данным испанской компании, пострадавшим от данных мер пассажирам будут предложены альтернативные варианты, в том числе возможность лететь в другой день по другому маршруту или возврат билета.

Компания добавляет, что «продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле и будет информировать своих клиентов о любых изменениях, происходящих в расписании полетов».

Ранее Iberia уже отменяла рейс Мадрид-Каракас-Мадрид 30 июля, когда в Венесуэле проходили выборы в Национальное учредительное собрание в связи с «деликатной ситуации» в стране, «трудностями с безопасностью и эксплуатацией».

Напомним, ранее так же поступила французская авиакомпания Air France, объявив 28 июля о приостановке своих рейсов из Парижа, направляющихся в Каракас, между 30 июля и 1 августа «из-за ситуации в Венесуэле».